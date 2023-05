CRONACA Sfilarono un Rolex a una turista a Riccione, arrestati dopo un anno a Napoli

Sono stati rintracciati dopo un anno due ladri che avevano "sfilato" un Rolex da polso a una turista milanese, in vacanza a Riccione. I due uomini, di 36 e 38 anni, originari del Napoletano sono stati arrestati ieri, a Napoli, dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Riccione in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Rimini, per rapina aggravata in concorso.

In particolare la donna insieme con il compagno stava passeggiando in bicicletta sul lungomare di Riccione quando improvvisamente uno dei due rapinatori le si era lanciato addosso per strapparle dal polso l'orologio, un Rolex modello Daytona del valore di oltre euro 35.000 euro. Il rapinatore poi era fuggito a bordo di uno scooter, condotto dal complice. L'immediato intervento delle pattuglie dei carabinieri, la conseguente denuncia da parte dei due turisti e la successiva attività investigativa, condotta mediante attività tecniche ed analisi di immagini video, avevano premesso di identificare i due presunti autori della rapina. I militari dell'Arma hanno ricostruito, inoltre, le fasi immediatamente antecedenti al fatto, durante le quali i due avrebbero pedinato gli ignari turisti fin dal primo mattino, attendendo la migliore occasione per agire.

