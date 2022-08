Sfonda la vetrata di un’attività commerciale e ruba della merce: arrestato dalla Polizia

Nelle prime ore del mattino la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo tunisino per il reato di furto aggravato. Erano le 4.15, quando la volante è intervenuta in largo Boscovich, dopo la segnalazione al 112 che raccontava di un soggetto che aveva infranto con un sasso la vetrata della porta d’ingresso di un’attività commerciale. Il ragazzo dopo essere entrato in un locale aveva portato via della merce per poi fuggire e nascondersi tra gli scogli.

Immediata la ricerca degli agenti che vicino alla scogliera trovavano il ragazzo che corrispondeva alla descrizione con la merce accanto. Riconosciuto come l’autore del furto anche dal ragazzo che aveva richiesto l’intervento della Polizia. Per lui processo per direttissima.