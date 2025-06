RIMINI

Sfondano la vetrina con l’auto e svaligiano la gioielleria Benvenuti: bottino esiguo, danni ingenti

Colpo notturno in via Garibaldi a Rimini: in due forzano la telecamera, sfondano la vetrina e fuggono con alcuni preziosi. Indagini in corso. La storica bottega era già stata rapinata nel 2020.