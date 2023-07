CRONACA Sfregio al Colosseo, verso richiesta processo per turista A giugno aveva inciso sull'Anfiteatro il nome suo e della compagna

La Procura di Roma è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per Ivan Dimitrov, il 27enne di origini bulgare ma residente in Inghilterra che a giugno ha inciso sul Colosseo il proprio nome e quello della fidanzata. Un atto vandalico ripreso in un video poi pubblicato sui social. Alla sua identificazione sono arrivati i carabinieri del comando Roma di piazza Venezia. Nei suoi confronti il pm Nicola Maiorano contesta l'articolo 518 duodecies relativo al "deturpamento di beni culturali o paesaggistici" che prevede una pena dai 2 ai cinque anni di carcere.

