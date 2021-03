RIMINI Sgomberato un hotel a Bellariva per motivi legati alla droga e per cittadini irregolari all'interno

Dopo la sospensione della licenza, si è passati allo sgombero dell'hotel Splendor di Rimini. E' l'ultimo passaggio di una questione connessa alla droga e alla presenza di irregolari nella struttura. Il provvedimento per la sospensione di 15 giorni era già stato notificato all'albergatore dalla Questura, a seguito di un'operazione condotta dalla polizia locale e dopo l'ispezione della polizia di Stato. Emersa un'attività di spaccio di stupefacenti da parte degli alloggiati. L'hotel era utilizzato sia come luogo d'incontro per la distribuzione della droga sia per il confezionamento e il deposito. All'interno 17 persone non erano registrate. Due gli irregolari poi espulsi e accompagnati in un centro di permanenza. 16 degli ospiti avevano precedenti. Lo stato di degrado della struttura, in base alle indagini, è riconducibile alla gestione dello stesso hotel. Sul posto, questa mattina, anche sanitari del 118 per alcuni malori delle persone allontanate dalla struttura.

