MALTEMPO SGR Rimini, caldo record e bollette alle stelle: corsa al prezzo fisso San Marino e la Riviera tirano un sospiro di sollievo: in arrivo un crollo termico, ma con allerta grandine per le prossime ore.

I consumi energetici salgono, così come i prezzi delle bollette. Una combinazione che sarebbe corretto definire inevitabile, viste le temperature eccezionali di quest'estate, che stanno spingendo al massimo l'uso dei climatizzatori. Qualche dato, per farci un'idea più concreta, arriva dalla Società di Gestione del Risparmio Luce e Gas di Rimini. A giugno le stime vedono il gas sfiorare i 60 euro al megawattora e l'elettricità oltre quota 160, al di sopra dei livelli di fine 2024.

Una spinta ai consumi confermata ufficialmente anche dai numeri di Terna. A giugno il fabbisogno elettrico nazionale ha toccato i 28 terawattora: è il valore più alto degli ultimi dieci anni per questo mese, in crescita dell’1,8% su base annua e al decimo aumento consecutivo. Per tagliare i costi, la ricetta è chiara: elettrodomestici ad alta efficienza e contratti a prezzo fisso.

Ma il grande caldo concede una tregua. Già da oggi San Marino torna a respirare un’aria più fresca, con valori massimi compresi tra 28/29 gradi della costa e 30/31 gradi della pianura. Ma questo è solo il preludio ai temporali attesi nella prima serata. L’allerta scatta dalle 16 alle 23, come raccomanda il climatologo Luca Gualandra: " il passaggio sarà rapido ma intenso, con il rischio concreto di grandinate". La Protezione Civile invita quindi alla cautela per le prossime ore. La vera sorpresa arriva però domani: ci attende una quasi primavera, con temperature da fine maggio che ci regaleranno una parentesi ormai rara per questo periodo.

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