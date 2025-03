COMMERCIO E FORMAZIONE “Shop Survivor”, Alvisi: “Non possiamo cambiare il mercato, ma la strategia sì” A Oltremare di Riccione, sold out per la 12esima edizione dell'evento

Per un settore definito in crisi, le strade della ripresa nell'importanza della formazione. “Shop Survivor, per negozi evoluti”, ideato da Massimiliano Alvisi: oltre 600 negozianti hanno risposto all'appello. Sullo sfondo ci sono i numeri a fotografare un settore posto davanti a cambiamenti epocali. Confesercenti parla di 100mila esercizi di vicinato in meno in 10 anni, con una perdita del 20% delle attività indipendenti. Secondo Unioncamere-Infocamere, sempre nell'ultimo decennio, si sono perse 66mila attività commerciali under 35 (oltre il 36%). Ma dietro numeri in negativo, spiccano anche tante storie di successo, di chi ha saputo rispondere al mutamento, innovando, dall'esposizione, alla comunicazione, nella fidelizzazione del cliente.

“E' assolutamente vero che il settore è in difficoltà – dice Massimiliano Alvisi, fondatore di Shop Survivor - ma la cosa più in difficoltà è l'evoluzione della mentalità e dei contenuti di chi propone le attività. Oggi ci sono degli esempi super positivi di piccole e medie imprese che stanno performando nello stesso mercato, però non fanno magari attività in maniera tradizionale: si sono innovate, hanno ricercato la propria nicchia di mercato, sono andate a costruire il loro modo di lavorare per colpire i loro clienti. Oggi c'è una grande differenza: il commercio è stato in piedi dove aveva un prodotto, aveva una vetrina, la gente entrava e le cose succedevano. Oggi, purtroppo, la gente non entra più nei negozi, è un dispiacere, ma ci sono tanti modi per avvicinare, costruire una relazione con i clienti ed è quello che fa la differenza, è quello che noi cerchiamo di insegnare, di educare le persone a un cambiamento di strategia. Perché non possiamo cambiare il mercato, ma la strategia sì".

Toccati tanti temi: dal marketing, alla sicurezza online, l'uso delle nuove tecnologie, fino agli aspetti legati alla crescita personale nell'intervento di Gianluca Spadoni, leader nella formazione di reti commerciali con Evolution Forum. A maggio nuovo evento proprio sul Titano: “Sì, faremo la primissima edizione di Evolution Forum Day San Marino Edition – spiega Simona Fantini, General Manager di Evolution Forum, dove avremo degli ospiti speciali, fra cui proprio i sammarinesi Emanuele Colombini e Manuel Poggiali. Lo special guest sarà Andrea Pontremoli, l'amministratore delegato di Dallara, il tutto moderato dal nostro capitano Gianluca Spadoni”.

Nel video, le interviste a Massimiliano Alvisi, fondatore di Shop Survivor e a Simona Fantini, General Manager di Evolution Forum.

