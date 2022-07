CRISI DI GOVERNO Si allontana il Draghi bis. L'Europa avverte: "Mosca vuole destabilizzare"

Draghi bis sempre più difficile. Con o senza il M5s. Legislatura in bilico. Più vicine le elezioni in autunno. A tre giorni dal nuovo appuntamento del premier al Senato, si avvita la crisi aperta dal non voto dei Cinque Stelle al decreto Aiuti. Salvini e Berlusconi liquidano Conte e i grillini: 'Irresponsabili'. Nei Movimento si discute sul ritiro dei ministri, D'Incà si oppone. Oggi il Consiglio nazionale. Il Pd lavora per convincere Draghi ad andare avanti, ma non s'illude. 'Con queste premesse, la legislatura si chiude', dice Tabacci. E Giorgetti: 'Squadre stanche, difficile sbloccare il risultato'. 'Draghi faccia un sacrificio e resti', afferma Casini. Il Colle tirerà le fila. Calendario alla mano, voto possibile nella prima metà di ottobre se il Parlamento sarà sciolto prima di agosto.

L'Europa avverte l'Italia: Mosca usa la disinformazione per destabilizzare l'Unione e i Paesi membri. La Casa Bianca non entra nella crisi italiana, ma fa sapere che la 'relazione forte' tra Washington e Roma non cambierà. Il consigliere per la sicurezza Sullivan sottolinea la 'grande considerazione' di Biden per Draghi. L'Algeria ha deciso di aumentare di altri 4 miliardi di metri cubi le sue forniture di gas all'Italia dalla prossima settimana. Lunedì e martedì la missione di Draghi ad Algeri anche per suggellare l'accordo.

