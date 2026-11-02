FIERA RIMINI Si alza il sipario su Ecomondo, edizione già da record Ventinovesima edizione, dal 3 al 6 novembre

Respiro sempre più globale e numeri da record per Ecomondo. Occupazione del quartiere fieristico che aumenta: 170mila metri quadri di superficie espositiva e 30 padiglioni per accogliere oltre 1.800 brand, registrando un balzo del 19% delle presenze estere rispetto al 2025. Anima marcatamente internazionale, con più di mille buyer e decine di associazioni da ogni continente grazie alla sinergia con il Ministero degli Esteri e ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese. Tra le novità, il debutto del Messico come primo Paese ospite d’onore e la nascita dell'Africa Investment HUB, spazio interamente riservato alle imprese africane per stringere partnership commerciali. Focus sul riciclo e sulla transizione industriale e arriva l'area dedicata alla filiera tessile.

Un ponte concreto tra istituzioni, ricerca e mercati globali per costruire un'economia più resiliente e, accanto al business, la scienza e l'innovazione. Oltre 70 workshop e convegni che metteranno al centro del dibattito le normative europee, la gestione delle risorse, ecopnomia circolare, blue economy, riciclo, bioeconomia, ma anche cambiamento climatico e adattamento con il digitale protagonista nel monitoraggio ambientale e osservazione della terra. Taglio del nastro, martedì alle 10.30, alla presenza del Ministro per l'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e apertura ufficiale dei lavori con la sessione plenaria degli Stati Generali della Green Economy.

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