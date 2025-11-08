TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:16 WRC, Giappone: continua il duello tra Ogier ed Evans 12:05 Serie C: due pareggi negli anticipi della 13° giornata 10:32 Caccia: si abbassa il livello di protezione del lupo in Italia. Spinelli: "Passo importante per gestione equilibrata"
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Si apre la Fiera di San Martino: fino a martedì musica, artigianato e buon cibo

Nei giorni della fiera il centro storico si riempi con quasi 500 espositori con prodotti, manufatti, sapori e curiosità da tutta Italia

di Giacomo Barducci
8 nov 2025

Da secoli la Fiera di San Martino, meglio conosciuta come “Fiera dei Becchi”, è tra i più importanti motori economici e cultuali di Santarcangelo. Profumi, sapori e peculiarità della città si uniscono in un appuntamento per tutte le età. Quattro giorni, fino a martedì 11 novembre, in cui la tradizione regna sovrana.

Nei giorni della fiera il centro storico si riempi con quasi 500 espositori con prodotti, manufatti, sapori e curiosità da tutta Italia. In piazza Marini spazio quest'anno alla “Casa dell’Autunno” mentre nel cuore centrale della fiera, piazza Ganganelli, la “Casa Romagna” con prodotti tipici del territorio.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia