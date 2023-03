Si avvicina la 'Fogheraccia', Rimini autorizza 5 falò

Con l'avvicinarsi del 18 marzo e della sera della festa di San Giuseppe, tradizionalmente rischiarata, in Romagna, dalle fiamme delle 'Fogheracce' - simbolo della fine dell'inverno e dell'arrivo della primavera - il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha firmato l'ordinanza che consente l'accensione cinque falò al porto, a Viserba, Viserbella, Torre Pedrera e Miramare. Quella delle 'Fogheracce', spiega l'Amministrazione riminese nell'ordinanza, è una manifestazione "fortemente sentita dalla comunità, perché radicata nella tradizione e nella cultura popolare della città" e che viene regolamentata "in maniera tale che venga preservato e valorizzato il valore simbolico e culturale dei consueti fuochi e, contestualmente venga comunque ridotto l'impatto sulla qualità dell'aria". Nella serata del 18 marzo, non saranno permesse accensioni di fuochi, anche in ambiti privati, sia all'interno dei centri urbani, sia nelle aree rurali, ad eccezione di quelli consentiti dai Comuni. Il principale appuntamento è sulla spiaggia di piazzale Boscovich, vicino al porto di Rimini, con il tradizionale falò sulla spiaggia libera e il mercatino con bancarelle di prodotti vari.