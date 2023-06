FIERA Si chiude il RiminiWellness: focus su sport e benessere Confronti anche tra esperti e professionisti del settore per unire il mondo del fitness a quello delle palestre in un ottica di medicina preventiva

Sono state oltre 1.500 le ore di allenamento nei 28 padiglioni della fiera durante la quattro giorni del RiminiWellness, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, sport e benessere arrivata alla 17° edizione. Per il numeroso pubblico di sportivi e appassionati che hanno raggiunto Rimini tanti gli appuntamenti: da debutti assoluti come l'Hyrox, nuova disciplina che sta rivoluzionando il mondo fitness, ad attività già note come crossfit, yoga, discipline olistiche e pilates.

Focus particolare su sport e benessere a partire dallo studio di fattori ambientali che possono influire nella salute. Confronti anche tra esperti e professionisti del settore per unire il mondo del fitness a quello delle palestre in un ottica di medicina preventiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: