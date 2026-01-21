FOODSERVICE Si chiude il Sigep: un visitatore su quattro arrivato dall'estero Confermata l’offerta più completa e qualificata al mondo per il gelato made in Italy. Tra i nuovi ingressi figurano Canada, Arabia Saudita, Algeria, Ecuador, Estonia, Serbia, Singapore, Nepal e Repubblica Ceca.

L'edizione appena conclusa conferma ulteriormente che il “foodservice” globale trova casa al Sigep. L'appuntamento 2026 ha registrato un +33% di espositori esteri da 45 paesi, affiancati dall'eccellenza italiana. Confermata l’offerta più completa e qualificata al mondo per il gelato made in Italy e quasi un visitatore su quattro è arrivato dall'estero.

Tra i nuovi ingressi figurano Canada, Arabia Saudita, Algeria, Ecuador, Estonia, Serbia, Singapore, Nepal e Repubblica Ceca. Una proposta di respiro globale che ha incontrato una forte risposta dal lato della domanda, confermando l’affluenza della scorsa edizione: operatori da 160 Paesi, con quasi un visitatore su quattro che proviene dall’estero. I top sei paesi sono stati: Spagna (8,9%), Germania (6,6%), Romania (4,9%), Francia (4,1%), Grecia (4,0%), Polonia (3,8%).

Le aree più in crescita per continente: Stati Uniti (+2%), Argentina (+40%), Filippine (+78%) e Serbia (+29%). Tutti hanno scelto Rimini come punto di riferimento privilegiato per intercettare trend, tecnologie e format emergenti. Anche San Marino presente. Decisivo in questa edizione il contributo del Top Buyer Program che ha portato a Rimini 500 buyer da 75 Paesi. A rafforzare il profilo globale della fiera anche la strategia di sviluppo internazionale realizzata che guarda ben oltre Rimini. Tra i prossimi appuntamenti in programma infatti il SIGEP USA, dal 24 al 26 marzo, il roadshow di SIGEP China in primavera a Shanghai e SIGEP Asia, dal 15 al 17 luglio 2026 a Singapore.



