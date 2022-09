Si chiude la Mostra del cinema di Venezia: Leone d'oro per la statunitense Laura Poitras A Luca Guadagnino il Leone d'argento premio per la regia. Standing ovation per il cineasta dissidente Jafar Panahi detenuto in Iran

Si è chiusa la 79ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Trionfa la regista statunitense Laura Poitras con il Leone d'oro per il film documentario All the beauty and the bloodshed. Leone d'argento - Gran premio della giuria per la francese Alice Diop per Saint Omer. Riflettori puntati anche sull'Italia: a Luca Guadagnino il Leone d'argento premio per la regia per Bones And All.

Questa edizione è stata segnata da una "straordinaria normalità", come affermato dalla Madrina dell'evento Morales, con riferimento alle dinamiche post-pandemia. Il premio principale viene vinto ancora una volta da una donna: la storia raccontata della regista Poitres parla del coraggio di una fotografa che lotta contro la famiglia proprietaria di una società farmaceutica. Oltre allo spettacolo, diversi momenti di riflessione: come la standing ovation per il cineasta dissidente Jafar Panahi, detenuto in Iran, vincitore del Leone del futuro.

