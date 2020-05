Si consolida la diminuzione dei casi sia in Emilia Romagna che nelle Marche A Rimini un solo decesso

Si consolida la curva discendente dell'epidemia Covid 19 in Emilia Romagna. Solo 104 i nuovi casi in regione, uno degli incrementi più bassi finora registrati. I pazienti in terapia intensiva sono 176 (-15) e diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-101). 362 le guarigioni, ma ci sono stati anche 32 decessi che portano il bilancio complessivo a 3.737 morti dall'inizio dell'epidemia. Nelle ultime 24 ore un solo nuovo decesso sia a Rimini che a Forlì-Cesena.

Numeri positivi anche dalla Regione Marche. I ricoverati per Covid 19 sono 395, 34 in meno di ieri. Stabili a 42, in regione, i pazienti in terapia intensiva mentre i positivi al virus in isolamento domiciliare sono 7.234, 121 in meno in 24 ore. Pesaro e Urbino, con 2604 casi – 18 in più in un giorno – si conferma la provincia marchigiana con più contagi e il maggior incremento giornaliero.



