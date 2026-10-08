POLITICA ITALIA

Sì definitivo alla nuova legge elettorale, il ministro Foti: "Centrosinistra finalmente unito, ma nella sconfitta"

Il ministro Lollobrigida: "Una legge che pone fine agli intrighi di palazzo come avvenivano prima dell'avvento del governo Meloni"

Approvata la nuova legge elettorale, alla sua terza lettura alla Camera dei Deputati: nessuna sorpresa, 227 voti a favore, la maggioranza si è mostrata compatta, le opposizioni hanno solo potuto brandire cartelli con su scritto "Legge truffa".

Nel video le interviste a Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura; Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei e Politiche di coesione

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