Sì del Senato alla fiducia sul Green pass bis, è legge

Il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto green pass bis nelle scuole e nei mezzi di trasporto. I sì sono stati 189, i no 31. Il decreto, approvato ieri dalla Camera, è legge. Il leader della lega Salvini chiarisce la posizione del suo partito dopo le polemiche per le molte assenze in aula: "Noi siamo un movimento dove fortunatamente c'è dibattito e discussione. Stiamo vivendo un periodo cupo dove c'è il pensiero unico". E sui vaccini si definisce "free vax" e sottolinea che "se lo Stato mi impone un trattamento sanitario deve anche farsi carico delle eventuali conseguenze".

