CITTÀ DEL VATICANO Si dimette il ministro dell'Economia del Vaticano Papa nomina un laico alla guida

Si è dimesso il ministro dell'Economia del Vaticano, padre Juan Antonio Guerrero Alves. Era stato nominato Prefetto della Segreteria per l'Economia da Papa Francesco nel novembre del 2019. Guerrero aveva preso in mano il dicastero allora guidato dal cardinale Georg Pell. Il Pontefice aveva scelto il gesuita per le sue competenze in materia economica e finanziaria chiedendogli di mettere mano alle riforme. Il Vaticano afferma che Guerrero si è dimesso "per motivi personali", forse ragioni di salute. Il Papa ha nominato Prefetto un laico, Maximino Caballero Ledo, attualmente segretario generale.

