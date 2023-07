CESENATICO Si è spento Bibi Branzanti, patron di Radio e Tele Mare. Il ricordo di Tiberio Timperi

Si è spento Bibi Branzanti, patron di Radio e Tele Mare. Il ricordo di Tiberio Timperi.

Si è spento a 88 anni, proprio nel giorno del suo compleanno, Ubaldo Branzanti, musicista, patron di Tele Mare e Radio Mare, da tutti conosciuto in Riviera come 'Bibi'. Il Corriere Romagna ricorda la sua carriera, nata negli Stati Uniti come musicista e proseguita, dieci anni dopo, con il ritorno a Gatteo Mare e la nascita dell'orchestra Branzanti, creata assieme al fratello Enrico. Poi l'ideazione di Radio Gm a metà anni 70, culminata con la nascita di Radio e Tele Mare Cesenatico, quest'ultima ricordata per le celebri trasmissioni di liscio e di richieste e dediche. Tra le tante persone che in queste ore hanno ricordato Bibi Branzanti, anche Tiberio Timperi che da giovanissimo iniziò la sua carriera proprio a Radio Mare: "Provo un profondo dolore - ha affermato il conduttore televisivo - La mia generazione deve essere grata a questi signori che coraggiosamente, alla fine degli anni '70, mettevano in piedi queste esperienze di radio private e che ci hanno permesso di crescere. Mi ha indicato una strada, come un padre".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: