Si è spento l'attore Flavio Bucci

È morto a 72 anni Flavio Bucci, il grande interprete noto per il personaggio di Antonio Ligabue e decine di film come "Il Marchese del Grillo". A renderlo noto in un post su Facebook il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. Bucci da alcuni anni risiedeva a Passoscuro, sul litorale romano.

A trovare l'attore stamane attorno alle 9 privo di vita e riverso sul pavimento della casa di Passoscuro una persona che aveva accesso all'alloggio e che poi ha dato l'allarme. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118 arrivato sul posto.

Nel 2016 Flavio Bucci era stato ospite di Giancarlo Dotto ad "Indovina chi viene a Cena". L'intervista verrà riproposta questa sera alle 22:05 su San Marino RTV.