Si finge 17enne sui social e adesca una 11enne: arrestato uomo a Vicenza

Un uomo di 36 anni, residente in provincia di Vicenza, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di adescamento e pornografia minorile. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, l’uomo avrebbe contattato una bambina di 11 anni sul social network Snapchat, fingendosi un ragazzo di 17 anni di Milano per conquistarne la fiducia.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Bologna e condotta dalla Sezione operativa della Polizia Postale di Rimini, è partita dalla denuncia dei genitori della minore, che avevano scoperto una chat a sfondo sessuale. L’uomo avrebbe cercato di instaurare con la vittima una relazione, arrivando a prometterle un futuro matrimonio, e ottenendo da lei immagini e video a contenuto esplicito.

La successiva perquisizione informatica ha portato al sequestro del telefono e al ritrovamento di ulteriore materiale pedopornografico, oltre ad altre conversazioni con minori in diverse zone d’Italia. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.







