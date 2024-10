TRUFFA Si fingono Carabinieri: 94enne derubata di monili per 100mila euro Il bottino ritrovato durante un controllo stradale sotto il sedile dell'auto

Si fingono Carabinieri: 94enne derubata di monili per 100mila euro.

La Polizia di Stato ha sventato una truffa ai danni di una 94enne a Santarcangelo di Romagna, a cui erano stati sottratti beni per un valore di 100mila euro. Gli agenti della Polizia Autostradale di Frosinone hanno intercettato una Fiat 500X con a bordo tre persone nei pressi del casello di Anagni, il cui atteggiamento sospetto ha spinto a un controllo approfondito.

Durante l’ispezione, sotto il sedile posteriore dell’auto, è stata trovata una borsa contenente numerosi monili in oro. L'indagine ha rivelato che i truffatori avevano ingannato l'anziana fingendosi Carabinieri: un uomo, spacciandosi per maresciallo, le aveva telefonato dicendo che la figlia era stata derubata e che tutti i beni preziosi dovevano essere messi al sicuro.

Un complice si era poi recato a casa della donna per ritirare gli oggetti preziosi. L’autore principale della truffa è stato denunciato per truffa aggravata e guida sotto l'effetto di stupefacenti, ed è stato trovato in possesso di crack. La Polizia di Stato invita la popolazione a diffidare di chiunque richieda gioielli o denaro per presunte emergenze.

