Si inizia a scavare il piazzale Marvelli: critica la viabilità

Sono partiti i primi lavori per realizzare il parcheggio interrato in piazzale Marvelli, che tra due anni porterà alla città 373 nuovi posti auto. Sono emerse però fin da subito parecchie criticità - lamento i siti internet riminesi - che dopo aver osservato il via vai di auto e motorini hanno notato che in tanti imboccano la strada in contromano ed è di altissima percentuale la possibilità che possano registrarsi incidenti, con scontri frontali o investimenti.

Attorno alle 22 di sera, in un giovedì molto poco trafficato, - scrive Rimini Today - sono state a decine le auto e le moto che sono entrate nel bypass in contromano, convinte di affrontare una rotonda e non una strada a doppio senso di marcia.

Di sicuro l’estate alle porte sarà sul fronte della ricerca di parcheggi ulteriormente critica. L’amministrazione ha però precisato che è al lavoro per un’area di circa mille metri quadrati posta in via Cirene da destinare alla sosta temporanea di circa 200 motocicli, già a partire da questa estate. Con l’arrivo del nuovo Parco del Mare si rende impellente la nascita di nuovi parcheggi e l’interrato Tripoli è un’opera necessaria e indispensabile.

Un cantiere che porterà non solo 373 nuovi posti auto, ma anche un’ampia area di sosta per i motorini e un innovativo progetto di arredo urbano. Il cantiere si evolverà con le perizie sullo stato di fatto degli edifici in adiacenza al nuovo parcheggio, la demolizione dell’esistente rotatoria, poi la demolizione delle pavimentazioni e le indagini sugli ordigni bellici. Nella seconda fase del cantiere verranno poi ultimate le opere strutturali. In totale i lavori dureranno un paio di anni.