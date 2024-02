RIMINI Si intrufola nel letto dell'amica della figlia: 48enne condannato La 20enne si era rivolta ai carabinieri che su disposizione del pubblico ministero di turno avevano arrestato l'uomo

E' stato ritenuto colpevole di violenza sessuale e condannato a 2 anni di reclusione l'operaio 48enne finito a processo per aver molestato una 20enne amica della figlia. La vicenda risale al maggio dello scorso anno quando, la vittima, si sarebbe trovata improvvisamente l'uomo ubriaco nel letto che avrebbe iniziato a palpeggiarla pesantemente nelle parti intime.

La ragazza, nella sua denuncia, aveva raccontato di essere arrivata in Romagna ospite di un'amica figlia del 48enne. Le due ragazze, dopo aver trascorso la notte nei locali della movida, erano tornate a casa per andare a dormire quando a un certo punto la figlia del padrone di casa si era allontanata dalla camera da letto per fare una doccia. Sarebbe stato a questo punto che il l'uomo, in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, era entrato nella stanza per infilarsi sotto le coperte e iniziare a palpeggiarla.

Terrorizzata, la 20enne si era rivolta ai carabinieri che su disposizione del pubblico ministero di turno avevano arrestato l'uomo.

