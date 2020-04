Si lavora verso la fase 2, intanto Def al centro degli incontri

In attesa del vertice europeo che inizia questo pomeriggio, il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell'Economia Gualtieri incontrano i capi delegazione per parlare del prossimo Documento di economia e finanza. Le tabelle del Def, in particolare, dovrebbero mettere in evidenza un calo del Pil dell'8%, un deficit poco oltre il 10% e un debito fino al 155%. Si lavora anche ai nuovi provvedimenti in vigore dopo il 4 maggio, data prevista per la riapertura, che dovrebbero essere comunicati entro fine settimana: nuove regole anche per il trasporto pubblico, nel caso di treni e bus c'è la possibilità di eliminare il controllo dei biglietti e la vendita a bordo, e di prevedere tariffe diverse per orario, oltre a sensi unici nelle stazioni. Nel mondo preoccupa il numero dei casi in America Latina, in forte crescita passando in circa 48 ore da 101mila a 121mila casi.

In Spagna superati invece i 22mila morti legati alla pandemia da coronavirus.

Sentiamo il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè parlare di quelli che ritiene essere i ritardi del governo proprio in merito alla Fase 2.



