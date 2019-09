Paura e sconcerto ieri pomeriggio in spiaggia a Miramare quando un uomo è stato visto intento a masturbarsi sulla battigia. Erano circa le 14 quando due donne hanno chiamato impaurite la Polizia di Stato per segnalare l'episodio, sostenendo che l'uomo le stesse anche riprendendo col il suo smartphone.



Sul posto si sono precipitati i poliziotti che hanno colto in flagranza di reato l'uomo, un camionista romeno di 53 anni, per poi trarlo in arresto per reati osceni in luogo pubblico.