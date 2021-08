Si riprende la figlia affidata a una casa famiglia: mamma rintracciata e denunciata dai carabinieri

Si riprende la figlia, affidata alle assistenti sociali e ospite di una casa famiglia, ma viene rintracciata e denunciata per sottrazione dei minori dai Carabinieri di Cattolica. La donna con la bimba piccola è stata fermata nel pomeriggio di ieri a Bardolino, nel Veronese, mentre viaggiava in auto con il compagno. La bambina era stata sottratta lo scorso 4 agosto dalla casa famiglia nel Riminese a cui era stata affidata dopo che il Tribunale aveva revocato la potestà genitoriale alla mamma. Una vicenda complessa che ha richiesto accurate indagini, dirette dal sostituto procuratore Davide Ercolani, e condotte dai Carabinieri di Montefiore Conca. La bimba è stata ora riaffidata agli assistenti sociali. Per il compagno della donna è scattata la denuncia per concorso in sottrazione di minore.

