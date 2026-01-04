Si schianta contro un albero all’alba: muore automobilista 52enne a Rimini

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina all’alba, intorno alle 5, in via Dario Campana, a Rimini: un automobilista di 52 anni ha perso la vita dopo essere finito contro un albero. L’uomo sarebbe stato trovato riverso all’interno della propria vettura, nei pressi dell’incrocio con via Duca degli Abruzzi. Di qui l'ipotesi di un malore.

Come riposta la stampa locale, secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava procedendo in direzione monte-mare quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Alcuni passanti sono intervenuti subito dopo l’impatto e, poco dopo, sono arrivati anche i mezzi di soccorso. Il personale sanitario ha tentato le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi tecnici e la gestione del traffico, mentre i Vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione dell’auto incidentata e alla messa in sicurezza della strada. Il pm starebbe valutando l’autopsia, per chiarire le cause del decesso.











