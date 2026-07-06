CRONACA RIMINI Si scontra con la moto poi scappa: individuato il pirata della strada Secondo le indagini della Polizia locale la responsabile è una 34enne peruviana residente a Rimini. Ora rischia da 18 mesi ai 6 anni di reclusione e la sospensione della patente fino a 8 anni

Si scontra con la moto poi scappa: individuato il pirata della strada.

È una 34enne peruviana residente a Rimini la pirata della strada che ha causato l'incidente nella notte tra venerdì e sabato sul cavalcavia di via della Grotta Rossa a Rimini per poi darsi alla fuga. Le indagini lampo della Polizia locale hanno portato all'individuazione della donna e della vettura su cui viaggiava, una Toyota C-Hr. Decisive sono state le immagini di sicurezza della zona e i pezzi di vettura rimasti a terra dopo l'impatto. Il motociclista ferito, un 48enne originario di Lecce e residente anche lui in Città, resta ricoverato al Bufalini di Cesena in codice di media gravità. Ora la donna rischia la denuncia per fuga dopo un sinistro ed omissione di soccorso con una pena complessiva che varia dai 18 mesi ai 6 anni di reclusione e la sospensione della patente fino a 8 anni.

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