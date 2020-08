Si scontra con una bici a Marebello: donna scappa con l'auto

E' successo nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 17.00, davanti al bar 92 di Marebello. Nell'affrontare la rotatoria compresa tra via Melucci e via Siracusa, una utilitaria e una bici si sono scontrate per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. La peggio per la ragazza di 22 anni sbalzata dal mezzo a due ruote e finita con violenza a terra dove ha sbattuto la testa. Sul posto è intervenuto il 118 e una auto medicalizzata. La dinamica al vaglio della Polizia Locale che ha raccolto le prime testimonianze dell'incidente. Infatti la donna 50enne, al volante della Lancia Ypsilon grigia coinvolta nello scontro, è scappata senza prestare soccorso alla ragazza.

