CRONACA Si scontra contro un palo in sella allo scooter, muore 54enne a Villa Verucchio

Si scontra contro un palo in sella allo scooter, muore 54enne a Villa Verucchio.

Tragedia nella prima mattinata di oggi a Villa Verucchio, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il fatto - riporta la stampa locale - è avvenuto poco dopo le 7.20 in via Trario, traversa della Marecchiese. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era appena uscito di casa in sella al proprio scooter quando, all’altezza di un incrocio, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento.



Il 54enne si è scontrato contro un palo e l’impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, con ambulanza e auto medicalizzata, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri per i rilievi di legge e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Dai primi riscontri non risulterebbero coinvolti altri veicoli. La vittima, residente a Villa Verucchio, si trovava a pochi metri dalla propria abitazione al momento dell’incidente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: