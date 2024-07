Si sentono male in spiaggia: muoiono due anziani, a Riccione e Cervia

Due anziani sono morti in spiaggia, nella sola giornata di oggi. La prima, una donna di 88 anni, si è sentita male in acqua all'altezza del bagno 148, in zona viale Piemonte di Riccione. Finendo per annegare. Erano le 8.55 quando è stato allertato il 118: sono arrivati una ambulanza e una automedicalizzata, ma i sanitari, nonostante i tentativi di rianimarla, non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche la Capitaneria di Porto. Poco dopo un nuovo Intervento della Guardia costiera, questa volta a Cervia, alle 10.21, per un malore in spiaggia sul lungomare D'Annunzio, altezza bagno 129. Anche in questo caso i sanitari del 118 hanno cercato di rianimare un 83enne che ha avuto un malore, senza successo.

