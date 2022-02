Si torna in pista: stasera riaprono le discoteche in Italia

Si torna a ballare questa sera in Italia dove dopo tanti mesi di chiusura riaprono le loro porte le discoteche. Quello dei locali da ballo è stato sicuramente il settore più penalizzato dall'emergenza Covid: in due anni di emergenza, tolta una piccola parentesi estiva, è stato infatti sempre chiuso. I locali dovranno mantenere una capienza del 50% al chiuso e si potrà stare senza la mascherina solo in pista. Per entrare sarà necessario essere in possesso del green pass “rafforzato”.

A fine 2021 il settore nel territorio della Romagna conta 110 locali, tra discoteche e sale da ballo e impiega 448 addetti con una variazione negativa rispetto all'anno precedente del -33,8%. L’analisi, a cura dell’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna, dei dati relativi a imprese e addetti emerge l'idea di un settore in difficoltà. Rispetto al 2020 il numero di locali in Romagna è cresciuto di due unità, in calo invece il numero delle persone impiegate: a fine 2020 erano 677, scese a 448 in un anno. La maggior parte dei locali si trovano in provincia di Rimini dove se ne contano 78 che impiegano 339 persone.