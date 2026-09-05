RIMINI Si tuffa con una capriola, ma il fondale è basso: 62enne trasportato al Bufalini Il 62enne, in vacanza a Rimini con la compagna, ha preso la rincorsa dalla battigia per una capriola in mare. Violento l’impatto con la testa sul fondale.

Si tuffa con una capriola, ma il fondale è basso: 62enne trasportato al Bufalini.

Una capriola in acqua si è trasformata in una corsa in ospedale per un turista di 62 anni, rimasto ferito nella mattinata di oggi sulla spiaggia di Rimini sud. L’incidente si è verificato intorno alle 9.45, all’altezza del bagno 102.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, originario di Castellammare di Stabia e in vacanza a Rimini insieme alla compagna, avrebbe preso la rincorsa dalla battigia con l’intenzione di entrare in mare effettuando una capriola. Il 62enne, però, non si sarebbe accorto che in quel punto l’acqua era troppo bassa. Durante il gesto avrebbe così urtato violentemente la testa contro il fondale. Immediata la richiesta di aiuto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al turista. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Cesena in codice arancione, dove è stato sottoposto agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze del trauma riportato nell’impatto.



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