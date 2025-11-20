POLITICA ITALIA Si vota in tre Regioni, lavori parlamentari sospesi fino a martedì Gli emendamenti alla manovra sono 5.700: la Lega rispolvera il taglio del canone Rai, ma Forza Italia dice no

Lavori parlamentari già conclusi dal pomeriggio, causa campagna elettorale e voto in tre Regioni questo fine settimana, deputati e senatori torneranno al lavoro solo martedì. Intanto impazzano gli emendamenti alla manovra, sono ben 5.700, la Lega rispolvera il taglio del canone Rai, da 90 a 70 euro nel 2026, ma Forza Italia dice no.

Secondo il capogruppo azzurro al Senato Gasparri “Credo che l'ammontare vada mantenuto per un equilibrio di mercato. Il servizio pubblico – aggiunge – deve avere certezze di risorse come prevede l'European Media Freedom Act e questo emendamento della Lega non è in linea con la direttiva”. Tra gli emendamenti segnalati, ossia quelli con una priorità, rientrano anche le proposte di Lega e Forza Italia sulla cosiddetta tassa dell'oro. Sarebbe un'aliquota agevolata del 12,5%, anziché del 26%, per chi decida, entro il 30 giugno 2026, di rivalutare l’oro da investimento in proprio possesso. Tradotto: chi possiede lingotti, monete o gioielli senza documentazione d’acquisto, quindi, si vedrebbe tassata, in caso di vendita, solo la plusvalenza incassata.

Altro emendamento di Forza Italia è la richiesta di cancellare il divieto alle pubblicità in forma indiretta di scommesse o gioco d'azzardo prevista anche per le manifestazioni sportive, culturali o artistiche. A proposito di elezioni, secondo Matteo Salvini la partita in Campania è “bella e aperta”, e all'ultimo comizio elettorale il centrodestra ha proposto un condono edilizio nella Regione che vanta, per modo di dire, il record di abusivismo. “Il tema del condono edilizio è scandaloso – commenta Magi, Più Europa – Questo è il modo con cui questa destra sta facendo campagna elettorale, cioè provando fino all'ultimo a strappare voti sulla promessa della impunità su degli abusi”.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: