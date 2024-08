Siamo andati a parlare col cuore pulsante del Meeting: i volontari

Una superficie di circa 120mila metri quadrati, di cui 3.700 dedicati al Villaggio Ragazzi; 140 convegni con 450 relatori italiani e internazionali; 16 mostre, 17 spettacoli, 180 aziende partner. Sono i primi numeri del Meeting per l'amicizia fra i popoli, in programma dal 20 al 25 agosto.

Alla Fiera di Rimini è ancora un cantiere aperto, i lavori sono in corso perché da qui a una settimana esatta inizierà il 45esimo Meeting: al lavoro, nel vero senso della parola, c'è però il cuore di questa manifestazione, i volontari.

La sicurezza prima di tutto, chiunque entri nei padiglioni, ancora in costruzione, deve indossare apposite scarpe antinfortunistiche: i volontari non fanno eccezione. Sono tremila, il 60 per cento ha meno di trent'anni, e vengono da tutta Italia e dal mondo, dal Brasile all'Armenia. I ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti di Brera sono un aiuto prezioso per le scenografie delle mostre: sono aspiranti pittori, scultori, ma anche attori.

Nel video le voci dei ragazzi volontari del Meeting per l'amicizia fra i popoli