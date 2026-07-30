Siccità a Pesaro, scattano le limitazioni all’uso dell’acqua potabile

A Pesaro entrano in vigore da oggi, 30 luglio, nuove limitazioni all’utilizzo dell’acqua potabile per fronteggiare la siccità e la riduzione delle risorse idriche. L’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Biancani, su richiesta della Regione Marche, resterà valida fino al 30 settembre 2026, salvo proroghe.

Vietato usare l’acqua dell’acquedotto per lavare cortili e veicoli privati, riempire fontane ornamentali, laghetti e piscine private. L’irrigazione di orti, prati e giardini sarà consentita solo il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 22 alle 7.

Il Comune invita i cittadini a ridurre i consumi, riparare le perdite, utilizzare gli elettrodomestici a pieno carico e preferire la doccia al bagno.







