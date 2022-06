Siccità: Bonaccini, firmerò decreto su stato crisi regionale Questione di ore per il decreto sammarinese

"Già nelle prossime ore firmerò il decreto sullo stato di crisi regionale. Passo successivo, la richiesta che invieremo al Governo dello stato di emergenza nazionale. Per poter attivare rapidamente le misure necessarie in questa situazione di siccità prolungata". E' quanto annuncia, sulla sua pagina Facebook, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini alla luce della Cabina di regia tenuta in Regione con tutti i soggetti interessati dall'emergenza siccità. "In questo momento - osserva - in Emilia-Romagna non è in discussione l'approvvigionamento idropotabile, anche alla luce di alcuni interventi fatti, ma bisogna salvaguardare le riserve idriche ed evitare di arrivare alla soglia d'allarme. Per questo - aggiunge Bonaccini - Atersir-Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti invierà ai Comuni un'ordinanza 'tipo' che potrà essere adottata per limitare gli sprechi d'acqua e la Cabina di regia valuterà passo passo gli interventi da fare. Più difficile la situazione in agricoltura, dove sono a rischio numerose colture e produzioni".

