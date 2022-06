ALLARME Siccità: Coldiretti, acque Po mai così basse da 70 anni A Rivergaro, paese nella bassa valle del Trebbia, si prega per la pioggia

Siccità: Coldiretti, acque Po mai così basse da 70 anni.

E' allarme siccità per Coldiretti, secondo cui il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca (Pavia) è sceso a -3,7 metri su livelli più bassi da almeno 70 anni. In sofferenza anche i grandi laghi, come il Maggiore, sceso al minimo storico con on un grado di riempimento del 22%, mentre quello di Como è al 25%. Una situazione "drammatica", secondo Coldiretti, in un 2022 segnato fino ad ora da precipitazioni praticamente dimezzate, con la mancanza di pioggia che in alcune zone dura da quasi tre mesi con il ricorso alle autobotti, razionamenti e misure restrittive anche per innaffiare orti e giardini. Superano i due miliardi di euro i danni causati all'agricoltura.

Nel Piacentino c'è anche chi si affida al divino perché arrivi dal cielo un po' d'acqua. A Rivergaro, paese che si trova nella bassa valle del Trebbia, affluente di destra del Po, anch'esso ai minimi storici, don Valerio Picchioni, parroco del paese, dedica ogni mattina una speciale intenzione alla pioggia. Lo racconta 'Libertà', il giornale piacentino che da oggi dedica una serie di reportage per raccontare gli effetti della siccità sul territorio.

