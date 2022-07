Siccità: in Emilia-Romagna falde acquifere in forte sofferenza

La siccità non interessa solo i grandi corsi d'acqua del Nord, i fiumi e i torrenti. A soffrire sono infatti anche le falde freatiche sotterranee dell'Emilia-Romagna. Secondo un'analisi dello staff tecnico agronomico del Canale Emiliano Romagnolo, che si è avvalso degli studi dell'Anbi di Budrio, lo scenario delle acque del sottosuolo è ai massimi livelli di criticità possibile. Per tutte le province i valori registrati sono ampiamente sotto la media con numeri che variano da un -70% in provincia di Reggio-Emilia a un -127% in provincia di Bologna. Nel dettaglio, a Piacenza e Modena si registra un -73%, a Parma -92%, a Ferrara -111%, a Ravenna -79%, a Forlì-Cesena -110, a Rimini -109%.