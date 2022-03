Siccità: preoccupa la situazione del Po, piogge previste insufficienti a colmare il gap

Preoccupa la situazione del fiume Po, con l'intero corso del fiume al di sotto della soglia di emergenza per l'estrema siccità. La situazione di impoverimento del fiume permane ormai da 110 giorni ed ha portato ad una situazione di acclarata emergenza, secondo quanto riferito dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume.

Si registra un livello idrometrico di -3,4 metri, al minimo del periodo da oltre 20 anni. La situazione ha creato problemi di approvvigionamento per l'agricoltura, tanto che in 21 comuni piemontesi, soprattutto in zona collinare, l'approvvigionamento idrico è stato reso possibile solo grazie all'ausilio di autobotti. Anche nei prossimi mesi si prevede una quantità di acqua per l'irrigazione inferiore al normale anche perché si prevede un limitato ricarico dallo scioglimento delle nevi e dalle future precipitazioni.

Pesa la mancanza di piogge, in una situazione che si è aggravata al punto che l'autorità prevede solo un ristoro momentaneo parziale nella zona terminale del distretto con le precipitazioni previste nei prossimi giorni, insufficiente a colmare il gap precipitativo da inizio anno. Lo stress idrico ha avuto effetti anche sulla produzione idroelettrica, che si attesta ai valori minimi degli ultimi 20 anni.