Sicilia in fiamme, a Catania situazione fuori controllo

Sicilia in fiamme da oltre 24 ore con diversi incendi, dolosi e alimentati dal caldo record. A Catania sospesi i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto, da Enna e Noto fino al messinese i danni sono incalcolabili. Il presidente della Regione Nello Musumeci invoca il carcere a vita per gli incendiari, mentre la situazione rischia di aggravarsi. A proposito di temperature roventi, in questo fine settimana già sei le città da 'bollino rosso' (Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara e Trieste) a cui domani si aggiungeranno Bari e Catania. A nord attesi forti temporali, specie in Piemonte, Lombardia e Trentino.