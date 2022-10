SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA Sicurezza a Rimini: "Ognuno faccia la sua parte"

Sicurezza a Rimini: “ognuno faccia la sua parte”. Interviene così il sindacato autonomo di polizia. L'attenzione del sindaco Jamil Sadegholvaad sul tema ci rincuora e gli chiediamo di prendersi carico di quelle problematiche già proposte ma non ancora risolte. Ad oggi, scrivono, mancano spazi in questura per gestire gli interventi riguardanti le fasce deboli, per accogliere gli utenti e per gestire le emergenze che negli ultimi periodi si sono rilevate di assoluta necessità.

Spazi, aggiunge il sindacato, che peraltro sono stati individuati nelle immediate vicinanze dell’attuale Questura e che ad oggi pare siano stati destinati ad altro utilizzo. Se l’amministrazione comunale, evidenziano, vorrà impegnarsi nell’accogliere questa proposta anche solo una parte di quegli spazi potrà garantire l’ottimizzazione del lavoro degli operatori della sicurezza e la dovuta accoglienza degli utenti.

