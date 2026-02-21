Sicurezza, Domenica Spinelli: "Sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine"

"Fratelli d’Italia è sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine". Lo ha dichiarato la senatrice Domenica Spinelli intervenendo al convegno sulla Sicurezza svoltosi a Bologna. Nel suo intervento ha richiamato il caso del maresciallo dei Carabinieri Luciano Masini, "accusato e poi prosciolto", indagato per eccesso di legittima difesa dopo aver fermato l’aggressore che a Rimini aveva accoltellato quattro passanti.

"I cittadini vogliono una giustizia giusta che abbia un confine netto tra aggressore e difensore", ha aggiunto, sostenendo che la riforma "costituirà un primo passo fondamentale per un cambiamento radicale del funzionamento del nostro sistema giudiziario".







