TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:34 La traversa salva la Folgore: è 3-2 al Pennarossa e +4 su La Fiorita 19:17 Piano Parallelo: otto indagati, compreso Assen Christov 16:53 Sicurezza, Domenica Spinelli: "Sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine" 14:05 Comites: incontro pubblico sulle ragioni del sì al referendum Giustiza 13:06 Tutto pronto per la cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026: l'Arena di Verona si fa bella 10:34 Digiuno e salute: l’esperta spiega benefici, limiti e regole per farlo correttamente
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Sicurezza, Domenica Spinelli: "Sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine"

La senatrice di Fratelli d'Italia interviene al convegno di Bologna e richiama il caso del maresciallo Masini.

21 feb 2026
Sicurezza, Domenica Spinelli: "Sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine"

"Fratelli d’Italia è sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine". Lo ha dichiarato la senatrice Domenica Spinelli intervenendo al convegno sulla Sicurezza svoltosi a Bologna. Nel suo intervento ha richiamato il caso del maresciallo dei Carabinieri Luciano Masini, "accusato e poi prosciolto", indagato per eccesso di legittima difesa dopo aver fermato l’aggressore che a Rimini aveva accoltellato quattro passanti.

"I cittadini vogliono una giustizia giusta che abbia un confine netto tra aggressore e difensore", ha aggiunto, sostenendo che la riforma "costituirà un primo passo fondamentale per un cambiamento radicale del funzionamento del nostro sistema giudiziario".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia