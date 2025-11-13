Sicurezza e paesaggio: a Coriano via ai lavori per gli elettrodotti interrati

A partire dal 2026 entreranno nel vivo i lavori a Coriano per sostituire i vecchi tralicci con nuove linee elettriche interrate e un breve tratto aereo nelle zone di Colombarina e Sant’Andrea in Besanigo. Il progetto denominato “Anello 132 kV Riccione-Rimini”, promosso da Terna, prevede la messa in opera di circa 17 km di linee sotterranee e la rimozione di più di 40 km di linee aeree, con l’abbattimento di ben 171 tralicci. In particolare, nel tratto tra Riccione e Coriano verranno eliminati 48 tralicci, liberando oltre 130 ettari di territorio e migliorando sensibilmente il paesaggio ambientale e la sicurezza nelle aree residenziali.

Nel Comune di Coriano verrà realizzato un tratto interrato di circa 1,4 km che attraverserà via Colombarina, via W. A. Mozart, via A. Vivaldi, via della Repubblica e via Toscanini, fino all’installazione di un nuovo palo di testa a 250 metri dal centro abitato. Il percorso è stato progettato con attenzione per evitare impatti eccessivi sulle proprietà private e per garantire compatibilità con la viabilità locale.

I lavori saranno articolati in quattro fasi: scavo e posa dei cavidotti, infilaggio dei cavi, realizzazione dei collegamenti e degli allacci, quindi la demolizione dei tralicci esistenti. Il Comune di Coriano, attraverso il proprio Ufficio Urbanistica, collaborerà con Terna per seguire l’avanzamento e minimizzare i disagi ai residenti, nonché per tutelare la circolazione stradale durante l’intervento.









