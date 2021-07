Sicurezza, Gnassi (Anci Emilia-Romagna) scrive a Lamorgese: “Serve personale subito”

Il sindaco di Rimini, Gnassi, in qualità di responsabile dell'Anci Emilia-Romagna chiede alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese 'di assumere il tema del potenziamento della dotazione del personale di polizia come prioritario nell'agenda operativa dell'Interno', per avere un'estate 'calda solo per la temperatura'.

Una richiesta 'condivisa da tanti colleghi delle località della Riviera e dalle città dell'Emilia-Romagna', che arriva il giorno dopo la semifinale degli Europei di calcio vinta dall'Italia, che ha visto in città 'migliaia di persone' con 'caroselli e festeggiamenti per strada'. Un momento di festa, ma Gnassi ammonisce: 'C'è soprattutto nelle località ad altissima frequentazione turistica, la necessità di individuare un punto di equilibrio, sostenibile, tra il desiderio di tornare alla vita e alle relazioni e un contesto di sicurezza e di controllo del territorio inderogabile'.



(Fonte: ANSA)