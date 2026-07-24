Sicurezza, il governo rende imputabili anche i minorenni

Giorgia Meloni

Fa discutere il nuovo disegno di legge approvato dal governo, che cambia le regole sulla imputabilità dei minori. La presidente del consiglio non si presenta in conferenza stampa, preferisce come al solito inviare il suo pensiero col tradizionale video autoprodotto, nel quale spiega come cambiano le regole sull'imputabilità dei minorenni, che già oggi possono essere imputati ma deve essere un giudice a stabilire, caso per caso, se siano capaci di intendere e di volere. Il governo invece inverte l'onere della prova, la capacità di intendere e volere si presume, fino a prova contraria. Così il ministro della Giustizia Nordio, che certifica come la sicurezza sarà il principale argomento della campagna elettorale, già di fatto iniziata. Non la pensa così l'opposizione, per Angelo Bonelli, Alleanza Verdi-Sinistra, “Dopo sei decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra: più propaganda, più repressione, meno sicurezza”. Ed anche Save the Children mostra più di una perplessità, scrivendo che “La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti”.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e di Carlo Nordio, ministro della Giustizia







