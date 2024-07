Sicurezza in mare: salvataggi pronti allo sciopero

Marinai di salvataggio pronti allo sciopero. Lo annuncia l’associazione Marinai di salvataggio della Provincia di Rimini. Lo stato di agitazione della categoria prosegue da settimane, dopo l’entrata in vigore della nuova ordinanza balneare che dispone il salvataggio a torrette alternate all’ora di pranzo.

Una disposizione che ha suscitato le proteste degli addetti al soccorso dei bagnanti: troppo ampia l’area di intervento nelle ore cruciali, per via del picco di caldo, tra le 12.30 e le 14.30, per quanto parte dei turisti in quell’orario sia all’interno degli alberghi per il pranzo.