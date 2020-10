RIMINI Sicurezza nelle discoteche: firmato protocollo d'intesa territoriale

Sicurezza nelle discoteche: firmato protocollo d'intesa territoriale.

Sottoscritto a Rimini il nuovo “Protocollo d’intesa territoriale in materia di sicurezza nelle discoteche” tra Prefettura, Organizzazioni di categoria e i Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico, Novafeltria e Santarcangelo di Romagna. Il protocollo assume nel territorio particolare rilievo, vista l’attrattività e il richiamo internazionale dei locali da ballo della provincia riminese.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Si propone in sostanza di dare maggiore sicurezza a chi intende divertirsi senza rischiare l’incolumità propria e altrui. Sensibilizzati i gestori dei locali al rispetto di diversi obblighi, tra cui quelli in materia fiscale, contributiva e previdenziale e a collaborare con le Forze dell’Ordine per favorire il contrasto all’abuso di alcol e stupefacenti, e la prevenzione di altre condotte illegali, anche attraverso l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza. A ciò si aggiunge anche l’obbligo per i gestori di dotarsi di un sistema di conteggio delle presenze, anche ai fini di una eventuale comunicazione immediata alle Forze di Polizia o ai Vigili del Fuoco.

“C’è da parte mia grande soddisfazione per l’accordo sul nuovo Protocollo d’intesa", ha detto il presidente di Confcommercio e del SILB della provincia di Rimini, Gianni Indino



I più letti della settimana: