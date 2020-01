Sicurezza: Polizia, nel 2019 oltre un arresto al giorno

Oltre un arresto e quasi quattro denunce al giorno da parte della Polizia di Stato nell'anno appena trascorso. Il dato emerge dal bilancio attività 2019 reso noto dalla Questura di Rimini per le varie specialità di Polizia: dalla Polstrada, alla Polizia di Frontiera; dalla Postale alla Ferroviaria. Nel 2019, le persone arrestate dalla Squadra Volante della Questura - riporta Ansa - sono state 266 e 1.130 le denunce a piede libero, 140 quelle della Squadra Mobile e 128 gli arresti. La maggiore attività della Questura di Rimini rimane quella delle ordinanze emesse dall'ufficio di gabinetto per i servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni ed eventi: 1.076. La Polizia Amministrativa, nell'anno appena trascorso, ha notificato 6 ordinanze in base al Tulps per la sospensione di altrettanti attività commerciali. L'ufficio immigrazione ha rilasciato oltre 14.000 permessi di soggiorno, quasi 40 al giorno, 320 invece tra espulsioni e ordini di lasciare il territorio. Quaranta i provvedimenti Daspo con relative denunce a piede libero.